На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу
На 8 сентября назначены дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по избирательному округу №13. Такое решение принято на 26-й сессии гордумы 14 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Председатель комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Эдуард Белов напомнил коллегам, что вакансия в Думе появилась в связи с досрочным сложением полномочий депутата от КПРФ Дмитрия Михайлова. Он перешёл в Псковское областное Собрание.