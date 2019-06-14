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На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу

Фото: Александр Сидоренко

На 8 сентября назначены дополнительные выборы в Псковскую городскую Думу по избирательному округу №13. Такое решение принято на 26-й сессии гордумы 14 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета гордумы по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Эдуард Белов напомнил коллегам, что вакансия в Думе появилась в связи с досрочным сложением полномочий депутата от КПРФ Дмитрия Михайлова. Он перешёл в Псковское областное Собрание.

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