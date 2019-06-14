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Общество

«Горсть памяти» соберут на 700 братских могилах в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

22 июня, в День памяти и скорби, в Псковской области пройдет всероссийская военно-патриотическая акции «Горсть памяти», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В 12:00 в Пскове у Вечного огня в Сквере павших бойцов состоится траурный митинг и возложение цветов. Затем участники митинга произведут торжественный забор земли с воинского захоронения в специально подготовленные кисеты. Рота почетного караула пройдет торжественным маршем.

В Псковской области забор земли запланирован с более чем 700 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. Военный коммисариат региона направит все кисеты в штаб Западного военного округа в Санкт-Петербурге, оттуда их отвезут в Москву. Землю поместят в гильзу от артиллерийского снаряда, после чего заложат у основания главного храма Вооруженных сил РФ.

Храм будет построен в парке «Патриот» в Подмосковье. Высота звонницы будет 75 метров, в честь памятной даты окончания Великой Отечественной войны, диаметр барабана главного купола — 19,45 метров, что символизирует год окончания войны. Высота малого купола будет равна 14,18 метров (1418 дней длилась борьба с захватчиками). Вокруг сооружения будет возведен мемориальный комплекс «Дорога памяти».

Стоит добавить, что в эти дни Псковская область готовится к проведению ежегодного мероприятия Курган Дружбы. На границе России, Латвии и Белоруссии соберутся участники партизанского движения, члены молодежных организаций. 

В целом регион уже начал подготовку к 75-летию Победы. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что будет оказана адресная помощь всем ветеранам и участникам войны. 

Известно, что к 75-летию будет выпущена медаль, которой отметят всех ветеранов. Соответствующе поручение отдал глава государства Владимир Путин. 

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