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Три года тюрьмы грозит красногородцу за избиение знакомой

В Красногородске перед судом предстанет местный житель, избивший свою знакомую. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трёх лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

В ходе следствия установлено, что между обвиняемым и его знакомой произошёл конфликт, в ходе которого мужчина ударил женщину кулаком по лицу. От удара пострадавшая упала. После её падения обвиняемый ещё несколько раз ударил женщину по туловищу ногами. Следователи также установили, что избиение знакомой мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор района направил данное уголовное дело на рассмотрение в суд. Теперь мужчине за избиение знакомой грозит до трёх лет тюрьмы.

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