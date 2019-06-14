Автор псковской скульптуры в честь солдат Первой мировой войны скончался в Петербурге

12:42, 14 июня 2019, ПАИ

Автор установленной на набережной реки Великой в Пскове скульптуры в честь солдат Первой мировой войны Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 58 лет, сообщает «Российская газета».

Похороны Александра Пальмина, бывшего ректора Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица, состоятся 14 июня на Пундоловском кладбище.

Александр Пальмин - художник монументально-декоративного искусства. Он стал автором памятника Александру Невскому, установленного на площади возле Александро-Невской лавры в Петербурге. Скульптор также выполнил рельефы для этого монумента - «Перенесение мощей Александра Невского» и «Невская битва». Он также создал работы в честь нескольких исторических личностей: Петра Столыпина, Георгия Жуковуа, Сергея Королева, Александра Штиглица.

Памятник землякам-солдатам Первой мировой войны, который стал одной из последних работ автора, открыли на набережной реки Великой в Пскове в августе 2015 года. Памятник псковичу-солдату установлен недалеко от дома № 4 по улице Георгиевской, где в годы Первой мировой войны располагался штаб Северного фронта. Монумент представляет собой фигуру солдата-пехотинца в полный рост, с трехлинейной винтовкой и шинельной скаткой.