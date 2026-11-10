В Пскове прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений

23:27, 10 ноября 2026, ПАИ

В Большом зале Дома профсоюзов прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений на тему «Трудовые отношения в 2026 году: социальное партнёрство, законодательство, судебная практика и охрана труда». В работе площадки приняло участие свыше 90 представителей профсоюзных организаций региона, сообщили ПАИ в Псковском облсовпрофе.

С приветственным словом выступил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний. Он подчеркнул, что защита трудовых прав и развитие социального партнёрства для профсоюзов – это не декларативные лозунги, а ежедневная практическая работа. В ходе семинара эксперты разобрали ключевые направления: основы социального партнёрства, актуальные изменения в трудовом законодательстве, современную судебную практику, а также новые правила и обязанности в сфере охраны труда. Спикерами выступили профильные специалисты облсовпрофа – советник‑консультант, главный правовой и главный технический инспекторы, заместитель председателя организации. Участники получили подробные разъяснения и действующих норм, и законодательных инициатив в стадии разработки.

Итоги мероприятия подвёл председатель профсоюзов региона Игорь Иванов. Он отметил, что стремительные изменения законодательства требуют от профсоюзных кадров постоянной актуализации знаний, поэтому главная задача семинара – дать представителям профсоюзов на местах инструменты для эффективной защиты прав работников. По словам Иванова, именно правовая грамотность профсоюзных активистов сегодня становится ключевым ресурсом в отстаивании интересов трудящихся.

Псковский облсовпроф продолжит системную работу над повышением квалификации профсоюзных кадров. В частности, организация уже более пяти лет за счёт собственных средств проводит обучение уполномоченных по охране труда. Такая практика позволяет снизить финансовую нагрузку работодателей и одновременно повысить уровень компетенций на предприятиях.

Организатором выступил Псковский областной совет профессиональных союзов.