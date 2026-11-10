Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений

В Большом зале Дома профсоюзов прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений на тему «Трудовые отношения в 2026 году: социальное партнёрство, законодательство, судебная практика и охрана труда». В работе площадки приняло участие свыше 90 представителей профсоюзных организаций региона, сообщили ПАИ в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский областной совет профессиональных союзов

С приветственным словом выступил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний. Он подчеркнул, что защита трудовых прав и развитие социального партнёрства для профсоюзов – это не декларативные лозунги, а ежедневная практическая работа. В ходе семинара эксперты разобрали ключевые направления: основы социального партнёрства, актуальные изменения в трудовом законодательстве, современную судебную практику, а также новые правила и обязанности в сфере охраны труда. Спикерами выступили профильные специалисты облсовпрофа – советник‑консультант, главный правовой и главный технический инспекторы, заместитель председателя организации. Участники получили подробные разъяснения и действующих норм, и законодательных инициатив в стадии разработки.

Итоги мероприятия подвёл председатель профсоюзов региона Игорь Иванов. Он отметил, что стремительные изменения законодательства требуют от профсоюзных кадров постоянной актуализации знаний, поэтому главная задача семинара – дать представителям профсоюзов на местах инструменты для эффективной защиты прав работников. По словам Иванова, именно правовая грамотность профсоюзных активистов сегодня становится ключевым ресурсом в отстаивании интересов трудящихся.

Псковский облсовпроф продолжит системную работу над повышением квалификации профсоюзных кадров. В частности, организация уже более пяти лет за счёт собственных средств проводит обучение уполномоченных по охране труда. Такая практика позволяет снизить финансовую нагрузку работодателей и одновременно повысить уровень компетенций на предприятиях.

Организатором выступил Псковский областной совет профессиональных союзов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 ноября 2026

Грибной нон‑стоп: Псковская область ломает сезонные шаблоны
10 ноября 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
10 ноября 2026

Временные ограничения полётов ввели в аэропорту Пскова
10 ноября 2026

В Пскове прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений
10 ноября 2026

Врачи вырастили печень онкобольному из Курской области
10 ноября 2026

Ключевые вопросы развития Псковской области обсудил с общественными помощниками губернатор
10 ноября 2026

В Великих Луках развивают технологическое предпринимательство среди старшеклассников
10 ноября 2026

Новый лифт оборудовали в Дедовичском филиале Порховской больницы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...