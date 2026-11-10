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Общество

Грибной нон‑стоп: Псковская область ломает сезонные шаблоны

Грибной и ягодный сезоны в Псковской области не спешат заканчиваться: даже в ноябре в лесах ещё можно найти грибы. Фотографии лесных даров осени опубликовал блогер и путешественник Гарри Невельский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

  • Грибы в ноябре
    Фото: Гарри Невельский
  • Грибы в ноябре
    Фото: Гарри Невельский
  • Грибы в ноябре
    Фото: Гарри Невельский
  • Грибы в ноябре
    Фото: Гарри Невельский

«10 ноября, а в лесу по-прежнему можно найти грибочки», – говорится в сообщении.

Грибы и ягоды обнаружены в Пустошкинском районе. Грибники связывают это с относительно мягкой погодой: она позволяет отдельным видам плодоносить дольше обычного.

Напомним также, что жители Печор, Красногородского района и Себежского округа фотографируют васильки, наперстянку, малину, клубнику, розы и хризантемы. Фотографиями с хештегом «Цветущий ноябрь» активно делятся в соцсетях, а биологи комментируют событие.

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