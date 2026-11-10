Новый лифт оборудовали в Дедовичском филиале Порховской больницы

22:15, 10 ноября 2026, ПАИ

В Дедовичском филиале Порховской больницы заработал новый лифт, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

«Теперь пациентам с ограниченными возможностями подняться на второй и третий этажи, где ведут приём врачи поликлиники, можно без усилий», – отметили сотрудники министерства.

Новый лифт появился благодаря региональной программе «Доступная среда».