Новый лифт оборудовали в Дедовичском филиале Порховской больницы
В Дедовичском филиале Порховской больницы заработал новый лифт, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.
«Теперь пациентам с ограниченными возможностями подняться на второй и третий этажи, где ведут приём врачи поликлиники, можно без усилий», – отметили сотрудники министерства.
Новый лифт появился благодаря региональной программе «Доступная среда».
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