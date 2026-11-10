Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ключевые вопросы развития Псковской области обсудил с общественными помощниками Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с общественными помощниками, в ходе которой обсудили темы, волнующие жителей региона, и инициативы, требующие поддержки областного правительства. Видео рабочего совещания глава региона разместил в своём канале в MAX.

Особое внимание уделили мерам поддержки военнослужащих и их семей. Марина Фёдорова поблагодарила власти за повышение выплат при заключении контракта. Губернатор поручил общественным помощникам держать под контролем актуальность действующих мер поддержки и следить за тем, чтобы заботой было охвачено максимальное число бойцов и их близких.

Важным направлением работы остаётся развитие территориального общественного самоуправления (ТОС). В качестве успешного примера привели ТОС «Остров‑3» в Острове: его развитие началось благодаря инициативе Валентины Михайловны Шарыгиной, и сегодня этот проект служит наглядным примером того, как активность жителей помогает развивать территорию.

Поддержано предложение Марии Филоновой о проведении второй стратегической сессии для общественных советов. Михаил Ведерников поручил продумать тему мероприятия, чтобы оно принесло максимальную практическую пользу. Напомним, первый форум, прошедший в апреле 2025 года, продемонстрировал высокую эффективность совместной работы власти и активных жителей.

Татьяна Кирилёнок, представляющая регион в Общественной палате РФ, рассказала о работе на федеральной площадке. В частности, на первой конференции комиссии по развитию креативных индустрий практики и инициативы Псковской области получили высокую оценку экспертов.

Отдельной темой стало продвижение Псковской области на межрегиональном и федеральном уровнях. Как отметил губернатор, значимой оценкой служит мнение гостей региона, в том числе генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Василия Швеца: по его словам, каждый, кто побывал в Псковской области в последние годы, становится её амбассадором.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил общественных помощников за личную вовлечённость и подчеркнул, что каждый из них отвечает за свой фронт работ и выступает ключевым звеном связи между властью и жителями региона.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 ноября 2026

В Пскове прошёл семинар по актуальным вопросам трудовых отношений
10 ноября 2026

Врачи вырастили печень онкобольному из Курской области
10 ноября 2026

Ключевые вопросы развития Псковской области обсудил с общественными помощниками Михаил Ведерников
10 ноября 2026

В Великих Луках развивают технологическое предпринимательство среди старшеклассников
10 ноября 2026

Новый лифт оборудовали в Дедовичском филиале Порховской больницы
10 ноября 2026

На страже порядка: День сотрудника органов внутренних дел отметили в Псковской области
10 ноября 2026

Вера Емельянова вручила псковичу нагрудный знак лауреата президентской стипендии
10 ноября 2026

115-й выпуск «Михайловской пушкинианы» подписан в печать

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...