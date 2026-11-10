Ключевые вопросы развития Псковской области обсудил с общественными помощниками Михаил Ведерников

22:37, 10 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл встречу с общественными помощниками, в ходе которой обсудили темы, волнующие жителей региона, и инициативы, требующие поддержки областного правительства. Видео рабочего совещания глава региона разместил в своём канале в MAX.

Особое внимание уделили мерам поддержки военнослужащих и их семей. Марина Фёдорова поблагодарила власти за повышение выплат при заключении контракта. Губернатор поручил общественным помощникам держать под контролем актуальность действующих мер поддержки и следить за тем, чтобы заботой было охвачено максимальное число бойцов и их близких.

Важным направлением работы остаётся развитие территориального общественного самоуправления (ТОС). В качестве успешного примера привели ТОС «Остров‑3» в Острове: его развитие началось благодаря инициативе Валентины Михайловны Шарыгиной, и сегодня этот проект служит наглядным примером того, как активность жителей помогает развивать территорию.

Поддержано предложение Марии Филоновой о проведении второй стратегической сессии для общественных советов. Михаил Ведерников поручил продумать тему мероприятия, чтобы оно принесло максимальную практическую пользу. Напомним, первый форум, прошедший в апреле 2025 года, продемонстрировал высокую эффективность совместной работы власти и активных жителей.

Татьяна Кирилёнок, представляющая регион в Общественной палате РФ, рассказала о работе на федеральной площадке. В частности, на первой конференции комиссии по развитию креативных индустрий практики и инициативы Псковской области получили высокую оценку экспертов.

Отдельной темой стало продвижение Псковской области на межрегиональном и федеральном уровнях. Как отметил губернатор, значимой оценкой служит мнение гостей региона, в том числе генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Василия Швеца: по его словам, каждый, кто побывал в Псковской области в последние годы, становится её амбассадором.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил общественных помощников за личную вовлечённость и подчеркнул, что каждый из них отвечает за свой фронт работ и выступает ключевым звеном связи между властью и жителями региона.