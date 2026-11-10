В Великих Луках развивают технологическое предпринимательство среди старшеклассников

22:23, 10 ноября 2026, ПАИ

Проект «Стартапы: все этапы», победивший в конкурсе Фонда президентских грантов, охватил все 17 школ города. Об этом рассказала директор промышленного технопарка «Электрополис» в Великих Луках Ирина Белова в интервью в программе «Лики Лук» на «Первом Псковском».

Проект «Стартапы: все этапы» реализуется благодаря гранту президента РФ: в школах города стартовала практическая программа инженерного мышления и технологического предпринимательства молодёжи. Школьникам предлагают пройти путь от идеи до первичной сборки проекта.

«Мы приходим в школу и помогаем ребятам с идеями, их фантазии оформляем в презентацию и готовим к выступлению», – рассказала гостья эфира.

Уже проведены мероприятия в шести школах, на базе которых сформировано девять стартап‑команд. Инициатива, реализуемая при содействии НКО «Союз возрождения Псковского края», продлится до 31 мая и завершится фестивалем технологических проектов.