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Общество

Врачи вырастили печень онкобольному из Курской области

В Курском онкологическом центре хирурги провели уникальную операцию для 66-летнего пациента с раком кишечника в поздней стадии. Опухоль распространилась на печень, поразив значительную часть органа. Для успешного проведения операции необходимо было сохранить не менее 35 % здоровой ткани печени, однако у пациента оставалось менее 28 % здоровой ткани.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Единственным шансом на спасение стала редкая двухэтапная процедура ALPPS, пишет riakursk.ru. Технология помогает печени самостоятельно восстанавливаться внутри организма. На первом этапе хирурги выделили поражённую и здоровую части печени. Уже через десять дней объём здоровой ткани увеличился до необходимых 38 %, что позволило удалить опухоль на втором этапе без риска для жизни пациента.

Такие операции обычно проводятся только в крупнейших федеральных медицинских центрах. В региональных онкологических учреждениях Центрального федерального округа методика ALPPS применяется впервые.

«Пациент оказался в безвыходном положении, химиотерапия не давала результатов. Мы предлагали ему лечение в Москве, но он отказался и настоял на проведении операции в Курске. Такие операции связаны с высоким риском летального исхода, но после обсуждения всех возможных вариантов с коллегами и самим пациентом мы решились на этот шаг. Мы рады, что наш риск оказался оправданным. Хочу поблагодарить коллег за их профессионализм и пациента за его силу духа и волю к жизни», – сказал заместитель главного врача по медицинской части Егор Гребенкин.

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