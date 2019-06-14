Модельный цифровой избирательный участок презентовал ЦИК РФ

13:46, 14 июня 2019, ПАИ

В Центральной избирательной комиссии Российской Федерации презентовали модельный цифровой избирательный участок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В ходе презентации была смоделирована и продемонстрирована работа цифрового избирательного участка в день голосования. Кроме того, был представлен комплекс программно-технических средств, в числе которых – терминал для голосования, который позволит избирателю проголосовать из Москвы на выборах в своем регионе 8 сентября. Присутствующие на презентации смогли опробовать технику и пройти весь цикл голосования на цифровом избирательном участке.

8 сентября в Псковской области состоятся 12 избирательных кампаний. Состоятся дополнительные выборы в Псковское областное Собрание по одномандатному избирательному округу №2 (Псков), дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13, довыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1.

Выборы глав состоятся в Бежаницком, Дновском, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах. Также пройдут выборы депутатов сельских поселений «Карамышевская волость» и «Середкинская волость» Псковского района.