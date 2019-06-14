Татьяна Баринова констатировала рост зарплат в Псковской области по итогам 2018 года

16:53, 14 июня 2019, ПАИ

Заместитель губернатора – председатель комитета по финансам Татьяна Баринова констатировала рост зарплат в Псковской области по итогам 2018 года. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, 14 июня, выступая на публичных слушаниях по утверждению отчета об исполнении областного бюджета за 2018 год, она отметила, что в прошлом году на зарплаты бюджетников было выделено на 1 млрд 700 млн рублей больше, чем в предыдущий финансовый период.

Почти 500 млн рублей коммерческих кредитов привлечено в регион для своевременной выплаты заработных плат, добавила Татьяна Баринова.

Она заявила, что прошлый год «был неплохим». Доходы консолидированного областного бюджета составили 31,6 млрд рублей, расходы - 31 млрд рублей. Большая часть расходов направлена на социальные выплаты и содержание социальных учреждений. В налоговых поступлениях кардинальных изменений нет: первое место по сборам - у НДФЛ.

Вице-губернатор отметила, что за бюджетные средства удалось приобрести 16 модульных ФАПов и два мобильных. «На образование потратили 6 млрд 333 млн рублей. В ближайшие годы в наших муниципалитетах будет построена не одна школа. Администрация области добилась все-таки софинансирования, и в прошлом году мы почувствовали снижение нагрузки на консолидированный и областной бюджеты. Мы смело можем участвовать в проектах с таким софинансированием, не обременяя бюджет долговой нагрузкой», - добавила Татьяна Баринова.

Также, по ее словам, 4 млрд 989 млн рублей в прошлом году было выделено на соцсферу, и 149 млн рублей - на обеспечение жильем детей сирот. Однако Татьяна Баринова считает, что на покупку квартир для этой категории граждан необходимо направлять не менее 1 млрд рублей в год.

1 млрд 217 млн рублей составили траты на культуру. На спорт и физкультуру выделены 459,2 млн рублей. Татьяна Баринова заверила, что на спортивную сферу регион траты поднимет, в частности, планируется увеличить число велодорожек.

На сельское хозяйство в прошлом году выделялось 2 млрд 442 млн рублей, в том числе 1 млрд 869 млн - из средств федерального бюджета. «По росту производства сельхозтоваров Псковская область остается лидером», - отметила вице-губернатор.

Что касается сферы ЖХК, то в 2018 году в неё регион вложил 1 млрд 884,7 млн рублей, в этом году, как отметила Татьяна Баринова, на эту статью расходов снова заложена значительная сумма.

На содержание региональных дорог было потрачено 4 млрд 107 млн рублей. Докладчица напомнила о строительстве Северного обхода Пскова, заметив, что общая сумма затрат по этому проекту составит 7 млрд 170 млн рублей.

Остановилась Татьяна Баринова и на поддержке предприятий: по Горводоканалу Пскова удалось погасить остаток займа в Европейском банке реконструкции и развития, на 504 млн рублей была профинансирована кредиторская задолженность Псковпассажиравтотранса.