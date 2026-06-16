Псковские моржи покорили Хуанхэ: спортсмены совершили заплыв в легендарной китайской реке

12:50, 16 июня 2026, ПАИ

Заплыв в легендарной реке Хуанхэ после отмены международных стартов совершили представители Федерации зимнего плавания Псковской области и передали привет родному региону. Об этом рассказал псковский спортсмен, путешественник Марк Мордовцев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видеозапись со страницы Марка Мордовцева в соцсети «ВКонтакте»

21-й Международный экстремальный заплыв через реку Хуанхэ в Китае, где должны были принять участие сильнейшие спортсмены мира, отменили из-за неблагоприятных погодных условий и сложной гидрологической обстановки.

«Далее мы продолжаем спортивное путешествие и направляемся в Пекин, где планируем искать международные соревнования, спортивные мероприятия и возможности для участия, а также наладить контакты с местным спортивным сообществом», – отметил Марк Мордовцев.

По его словам, Федерация зимнего плавания Псковской области открыта к участию в международных стартах, фестивалях и спортивных проектах и готова представлять Россию и регион на международной арене.

Отметим, что до места назначения спортсмен и путешественник добирался в китайском плацкарте, обзор на который он сделал в своих соцсетях.