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Общество

Проблемные улицы Пскова назвали активисты «Убитых дорог»

Активисты общественного движения «Убитые дороги Пскова» проверили около 50 участков дорожной сети областной столицы, находящихся на гарантийном обслуживании. В результате выявлены десятки недостатков. Детально о них было рассказано на совещании, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участки, о которых шла речь, отремонтировали в 2015-2018 годах. В числе претензий: отсутствует разметка - она либо стерлась полностью, либо еще едва различима, и это касается даже пешеходных переходов; замечания по дорожным знакам; провалы в грунте, отсутствие дорожного покрытия на участках, где проводились аварийные работы. 

В список таких проблемных мест вошли: улицы Герцена, Льва Толстого, Карла Маркса, Ольгинский мост. После ремонтов не восстановлены фрагменты асфальтового покрытия на улице Калинина, улице Гоголя, Металлистов, Старотекстильной. 

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подчеркнул в ходе совещания, что работы на этих участках были внеплановыми, причинами стали прорывы на сетях водоснабжения и теплотрассах. Повреждения дорожного полотна должен восстановить подрядчик.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что в 2019 году будет подготовлен проект капитального ремонта Ольгинского моста, его особенности будут зависеть от результатов проводимого обследования конструкций сооружения. 

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