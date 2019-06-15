Проблемные улицы Пскова назвали активисты «Убитых дорог»

14:14, 15 июня 2019, ПАИ

Активисты общественного движения «Убитые дороги Пскова» проверили около 50 участков дорожной сети областной столицы, находящихся на гарантийном обслуживании. В результате выявлены десятки недостатков. Детально о них было рассказано на совещании, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Участки, о которых шла речь, отремонтировали в 2015-2018 годах. В числе претензий: отсутствует разметка - она либо стерлась полностью, либо еще едва различима, и это касается даже пешеходных переходов; замечания по дорожным знакам; провалы в грунте, отсутствие дорожного покрытия на участках, где проводились аварийные работы.

В список таких проблемных мест вошли: улицы Герцена, Льва Толстого, Карла Маркса, Ольгинский мост. После ремонтов не восстановлены фрагменты асфальтового покрытия на улице Калинина, улице Гоголя, Металлистов, Старотекстильной.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подчеркнул в ходе совещания, что работы на этих участках были внеплановыми, причинами стали прорывы на сетях водоснабжения и теплотрассах. Повреждения дорожного полотна должен восстановить подрядчик.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин сообщил, что в 2019 году будет подготовлен проект капитального ремонта Ольгинского моста, его особенности будут зависеть от результатов проводимого обследования конструкций сооружения.

​