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Происшествия

Три енота выпали из окна многоэтажки с высоты четвертого этажа в Санкт-Петербурге

Стоп-кадр с видео, попавшего в социальные сети

Владелица автомашины Renault Duster сильно удивилась, когда на лобовое стекло ее любимого авто приземлились один за другим три енота. Зверьки выпали 15 июня из окна квартиры на четвертом этаже во дворе между домами 39 по улице Марата и 16 по улице Достоевского, сообщает Фонтанка.

«Мордочки в крови», «рана на лапе», «зверьки в шоке», - так описали состояние енотов очевидцы, которые в этот момент оказались рядом. 

Удар был довольно сильным. Остался след на лобовом стекле автомашины. Судя по попавшему в соцсети видео, у енотов действительно окровавленные мордочки, кровь видна и на шерсти в некоторых местах.

Через пару минут на месте происшествия оказалась хозяйка зверьков. Она попыталась посадить енотов в крохотную переноску, размеры которой больше подойдет для маленькой собачки или котенка. Однако женщины, как уверяют очевидцы, пыталась втиснуть в переноску сразу двух енотов. 

Владелица пострадавшей иномарки попыталась поговорить с хозяйкой животных, но та была немногословна и отвечать на какие-либо вопросы отказалась. 

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