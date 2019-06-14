В подмосковной Кашире найден труп псковички

11:12, 16 июня 2019, ПАИ

Утром 14 июня в одной из квартир дома №1 на улице Клубной в Кашире (Московская область) обнаружен труп 38-летней жительницы Псковской области. Как сообщает подмосковное УМВД, у погибшей закрытая черепно-мозговая травма.

По горячим следам полицейские сумели выявить подозреваемого в убийстве, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина.

Он совершил преступление после ссоры в ходе совместного распития алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».