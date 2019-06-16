Александр Котов поблагодарил псковских врачей за чуткость и человеколюбие

16:09, 16 июня 2019, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил работников и ветеранов здравоохранения Псковской области с Днём медицинского работника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Собрания.

Александр Котов подчеркнул, что работа врача – самая нужная и сложная, потому что именно врачам люди доверяют самое ценное – жизнь и здоровье.

Спикер Собрания отметил, что современная медицина стала высокотехнологичной отраслью, но при этом неотъемлемой частью профессионализма «человека в белом халате» является душевная чуткость, человеколюбие и милосердие.

«Спасибо за ваш ежедневный труд, за верность врачебному долгу. Крепкого здоровья, удачи и благополучия! Счастья вам и вашим близким!» - добавил Александр Котов.