Дикие собаки поедают домашний скот в Новоржевском районе

09:59, 17 июня 2019, ПАИ

В Новоржевском районе в ряде населенных пунктов дикие собаки нападают на домашний скот и поедают его. Об этом на сайте губернатора Псковской области Ведерников.рф написал житель деревни Макарово.

По его словам, нападения диких собак на домашний скот были зафиксированы ещё в прошлом году. Тогда прямо на пастбище собаки загрызли 12 овец в деревне Макарово и еще 8 овец в другом стаде, а также двух ягнят прямо у дома хозяев в деревне Кузьмино. Местный житель отмечает, что в этом году нападения собак продолжились: в конце мая собаки съели 9 голов из стада в деревне Макарово.

Житель деревни также сообщил, что собаки, которые нападают на скот, — огромные. В частности, среди них была замечена кавказская овчарка. Автор обращения также обращает внимание, что летом в деревню приезжает много детей.

По словам местного жителя, дикие собаки обитают в Новоржеве около молокозавода. Он отметил, что ране обращались к главе местной администрации за помощью, однако там им ответили, что на отлов диких животных не хватает средств. В связи с этим и составлено обращение в адрес губернатора Псковской области в надежде, что он поможет решить данную проблему.

Ответственным за разрешение вопроса назначен глава Новоржевского района Михаил Пашков.