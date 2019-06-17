Граждане Украины попытались незаконно въехать в Псковскую область с территории Белоруссии

12:51, 17 июня 2019, ПАИ

В Невельском и Себежском районах за нарушение правил пересечения российско-белорусской границы задержаны 17 иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, большинство нарушителей являются гражданами Украины, которые пытались въехать в Россию из Белоруссии.

Также пограничники обнаружили 20 человек, которые находились в пограничной зоне без соответствующих документов и пропусков.

За совершенные правонарушения задержанные привлечены к административной ответственности, им предстоит выплатить штрафы на общую сумму порядка 45 тысяч рублей.