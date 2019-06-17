0
13:47
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
11:21
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
16:02
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
13:31
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
12:41
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
14:09
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Еще новости
Происшествия

Граждане Украины попытались незаконно въехать в Псковскую область с территории Белоруссии

В Невельском и Себежском районах за нарушение правил пересечения российско-белорусской границы задержаны 17 иностранных граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Псковской области, большинство нарушителей являются гражданами Украины, которые пытались въехать в Россию из Белоруссии.

Также пограничники обнаружили 20 человек, которые находились в пограничной зоне без соответствующих документов и пропусков.

За совершенные правонарушения задержанные привлечены к административной ответственности, им предстоит выплатить штрафы на общую сумму порядка 45 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
11 июня 2019
Приют «Белый аист» поможет расстрелянной птице в Псковской области
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
11 июня 2019
ФОТОФАКТ: В Порховском районе неизвестные расстреляли аистов
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
11 июня 2019
Назван топ-4 опасных трасс Псковской области
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
10 июня 2019
В Псковской области мужчина спас тонувшую девочку
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений
05 июня 2019
Трех наркодилеров осудят в Пскове за совершение более 70 преступлений

Идет загрузка...