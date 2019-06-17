Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России

13:34, 17 июня 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова избрана заместителем председателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России. Соответствующее решение было принято на очередном заседании молодежной палаты, которое прошло в Минске.

В соответствии с утверждённой структурой молодёжной палаты два заместителя председателя должны представлять разные государства. Представлять Россию в молодёжной палате теперь будет Лидия Драгунова. Она сменила на этом посту Дамира Фахрутдинова, который сложил полномочия по достижении предельного возраста.

Лидия Драгунова поблагодарила коллег за оказанное доверие и выразила уверенность в том, что работа в молодёжной палате будет продуктивной. По её словам, укрепление союзных отношений и просвещение молодёжи о правах и обязанностях граждан союзного государства – одна из приоритетных задач молодежной палаты.

После назначения представители двух государств обсудили вопросы организации молодёжных мероприятий в рамках VI форума регионов России и Белоруссии, создания экспертного совета молодёжной палаты, рассмотрели предложения по проведению мероприятий, посвящённых 20-летию создания Союзного государства, а также мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Члены молодёжной палаты также пообщались с депутатами парламентского собрания, с председателем минского городского совета депутатов и приняли участие в работе 56-й сессии парламентского собрания.