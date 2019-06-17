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Общество

Порховский детский сад отремонтируют в рамках программы приграничного сотрудничества

Порховский детский сад «Солнышко» отремонтируют в рамках проекта «Save Smart» двусторонней программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках проекта в Псковской области будет сделан ремонт системы отопления и утепление фасада детского сада в Порхове, а также будут заменены окна и сделан ремонт системы освещения гимназии в Острове.

Эти и другие вопросы подробно обсудили на совещании в Тарту (Эстония) руководящие группы проекта «Save smart» и руководители профильных комитетов Псковской области по строительству и ЖКХ, тарифам и энергетике, экономическому развитию и инвестиционной политике, представители администраций Порховского и Островского районов, руководитель секретариата программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014–2020» Унда Озолиня и эстонские партнеры проекта. Участники совещания рассмотрели рабочие пакеты проекта и обсудили план действий на 2019–2020 годы.

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