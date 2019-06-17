В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии

17:49, 17 июня 2019, ПАИ

Во второй половине декабря в Пскове планируется организовать заседание парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, сообщает «Парламентская газета».

Такая договорённость достигнута на 56-й сессии Парламентского собрания Союза, которая прошла под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 июня в Минске.

Открывая встречу, он призвал «расширить форматы, чтобы они позволили больше посвящать себя работе, нацеленной на результат». Вячеслав Володин заявил, что все парламентарии согласились с необходимостью активизировать формирование единого правового пространства, а также с обновлением повестки договорных отношений, чтобы актуализировать программу действий по выполнению положений Союзного договора.

«Мы приняли решение следующее заседание Парламентского собрания провести в Российской Федерации», — отметил Вячеслав Володин. Речь, как сообщается, идёт именно о Пскове.