0
17:49
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
16:34
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
13:34
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
12:50
Итоги недели: Федеральные проекты Михаила Ведерникова
16:37
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
20:38
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
19:30
Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды
Еще новости
Политика

В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии

Во второй половине декабря в Пскове планируется организовать заседание парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, сообщает «Парламентская газета».

Такая договорённость достигнута на 56-й сессии Парламентского собрания Союза, которая прошла под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина 17 июня в Минске.

Открывая встречу, он призвал «расширить форматы, чтобы они позволили больше посвящать себя работе, нацеленной на результат». Вячеслав Володин заявил, что все парламентарии согласились с необходимостью активизировать формирование единого правового пространства, а также с обновлением повестки договорных отношений, чтобы актуализировать программу действий по выполнению положений Союзного договора.

«Мы приняли решение следующее заседание Парламентского собрания провести в Российской Федерации», — отметил Вячеслав Володин. Речь, как сообщается, идёт именно о Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
17 июня 2019
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
17 июня 2019
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
17 июня 2019
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
15 июня 2019
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
14 июня 2019
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды
14 июня 2019
Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды
На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу
14 июня 2019
На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу
Эксперт: Лидерская позиция псковского губернатора в медиарейтинге - это результат активной работы в регионе
12 июня 2019
Эксперт: Лидерская позиция псковского губернатора в медиарейтинге - это результат активной работы в регионе

Идет загрузка...