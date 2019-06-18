Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.
Лидером в мае стал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, на третьем месте – председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.
Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей — председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева (30-е место в общероссийском рейтинге).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.