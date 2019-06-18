0
09:44
Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
17:49
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
16:34
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
13:34
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
12:50
Итоги недели: Федеральные проекты Михаила Ведерникова
16:37
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
20:38
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
Еще новости
Политика

Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов Российской Федерации, который подготовила компания «Медиалогия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга.

Лидером в мае стал председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на втором месте – председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, на третьем месте – председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. Замыкает рейтинг председатель Думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Среди глав заксобраний Северо-Запада Александр Котов занимает второе место. На первой строчке – Вячеслав Макаров, на третьей — председатель Государственного Совета Республики Коми Надежда Дорофеева (30-е место в общероссийском рейтинге).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
18 июня 2019
Александр Котов занял 15-е место в майском медиарейтинге глав заксобраний РФ
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
17 июня 2019
В декабре в Пскове запланировано парламентское собрание Союзного государства России и Белоруссии
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
17 июня 2019
В Псковской области разберутся с завышенными зарплатами руководителей бюджетных учреждений
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
17 июня 2019
Лидия Драгунова стала зампредседателя молодёжной палаты при парламентском союзе Белоруссии и России
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
15 июня 2019
Псковский губернатор поручил сдать новый детский сад в Великих Луках до конца лета
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
14 июня 2019
Елена Полонская о сокращении бюджета Псковской городской Думы: Такие большие затраты на командировки просто не нужны
Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды
14 июня 2019
Аэростаты могут не подняться над Великими Луками из-за ухудшения погоды
На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу
14 июня 2019
На 8 сентября назначены довыборы в Псковскую городскую Думу

Идет загрузка...