В Ганзейские дни в Пскове рекомендуют отказаться от транспорта

12:30, 18 июня 2019, ПАИ

Организаторы Ганзейских дней Нового времени обратились к жителям Пскова с просьбой отказаться в период с 26 по 30 июня от транспорта и начать пешком передвигаться по городу. Речь об этом зашла в рамках обсуждения подготовки к фестивалю в ПАИ-Live, гостем редакции Псковского агентства информации стал информационный представитель администрации города Пскова по Международным Ганзейским дням Нового времени в Пскове Артем Татаренко.

Он рассказал, что в историческом центре города будут введены ограничения для перемещения на транспорте, заранее было предложено организациям и предприятиям, работающих в границах праздничного пространства, подать заявки на пропуски.

«Но надо понимать, что этот проезд не даст право припарковаться на территории праздника. То есть возможность разгрузить товар у магазина и покинуть площадку», - пояснил представитель Ганзейской дирекции.

Он предположил, что улицы Пскова будут заполнены людьми, и через это живое людское море просто невозможно будет проехать, так что лучше отказаться от поездок в дни Ганзы, запланировать, к примеру, поставки продуктов в магазины или кафе и ресторанчики заранее.

Жителям Пскова советуют тоже преодолевать расстояния пешком — так будет быстрее и при этом псковичи смогут увидеть праздничные мероприятия.