Нинель Салагаева: Главы муниципалитетов должны быть заинтересованы в достижении показателей региональных проектов

16:59, 18 июня 2019, ПАИ

«У каждого главы администрации муниципального образования должна быть персональная заинтересованность в достижении конкретных показателей», – подчеркнула заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, комментируя заключение во всех 26-ти муниципальных образованиях региона шестилетних соглашений о взаимодействии при реализации региональных проектов по основным направлениям национальных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам Нинель Салагаевой, если на конкретной территории муниципального образования нет мероприятий по проекту, соглашение всё равно подписывается, поскольку целевые показатели «касаются всех и каждого». Она акцентировала внимание, что это важно для всего субъекта в целом. «Это мое, а это — нет — такого быть не должно. Зоны ответственности в данном случае делить недопустимо», – заявила заместитель главы региона.

Все муниципальные образования заключили соглашения по направлениям «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография», «Экология». Помимо этого, по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги» аналогичный документ подписали 5 муниципальных образований, которые принимают участие в реализации этого нацпроекта.

В пресс-службе отметили, что эти соглашения позволят максимально включить руководство и жителей всех районов области в процесс реализации нацпроектов и достижения плановых показателей.

Нинель Салагаева уточнила, что формат документа подобен тому, который подписан между руководителем федерального проекта и руководителем регионального проекта. Муниципальные соглашения о взаимодействии заключены между руководителем региональных проектов и главой муниципального образования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее подчеркивал, что при реализации национальных проектов не следует разделять работу на местный и региональный уровень, поскольку цели – общие.