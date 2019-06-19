0
13:20
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
14:00
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
12:06
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
16:01
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
13:47
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Еще новости
Происшествия

В Острове пропала 17-летняя студентка профучилища

14 июня в Острове пропала 17-летняя студентка профучилища №11 Анастасия Александрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Девушка ушла из дома на учёбу в училище и до сих пор не вернулась домой. О пропаже ребёнка её мать заявила 18 июня. Поиски девушки продолжаются. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 или матери по телефону 8 953 242 33 97.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
18 июня 2019
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах

Идет загрузка...