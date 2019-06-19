В Острове пропала 17-летняя студентка профучилища
14 июня в Острове пропала 17-летняя студентка профучилища №11 Анастасия Александрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Девушка ушла из дома на учёбу в училище и до сих пор не вернулась домой. О пропаже ребёнка её мать заявила 18 июня. Поиски девушки продолжаются. Всех, кто что-либо знает о её местонахождении, просят позвонить в полицию по телефону 02 или матери по телефону 8 953 242 33 97.