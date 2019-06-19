Большинство избирательных кампаний стартовало в Псковской области 19 июня

15:41, 19 июня 2019, ПАИ

19 июня в Псковской области стартовало большинство избирательных кампаний, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии региона, соответствующие решения представительных органов местного самоуправления опубликованы в муниципальных СМИ.

Старт кампаний по выборам глав муниципальных образований дан в Бежаницком, Новоржевском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Усвятском районах, по допвыборам депутатов - в Карамышевской волости, по выборам депутатов Середкинской волости Псковского района. Также пройдут дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1, допвыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13 и допвыборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5.

18 июня принято решение о назначении допвыборов главы Дновского района и дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

В течение 5 дней соответствующие постановления должны быть опубликованы в районной газете, после чего кандидаты смогут выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах.

30 мая Псковское областное Собрание приняло решение о назначении дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу № 2 (город Псков) на 8 сентября в связи с досрочным сложением полномочий депутата Яна Лузина. 3 июня официально опубликовано постановление регионального парламента о назначении допвыборов, дан старт избирательной кампании.

На данный момент выдвинулся один кандидат- это Андрей Гарусов 1985 года рождения, имеет высшее образование, является генеральным директором ООО Группа компаний «Профессиональные инвестиции» (ООО ГК «Профит»), живет в Пскове. На выборы он планирует пойти в порядке самовыдвижения.

Со схемой одномандатного избирательного округа № 2 для проведения дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва можно ознакомиться на сайте избиркома.

Избирательная комиссия Псковской области осуществляет контроль за соблюдением избирательного законодательства, избирательных прав жителей региона при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, оказания правовой и методической помощи избирательным комиссиям, организующим муниципальные выборы.