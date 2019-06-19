Два года тюрьмы получил великолучанин за кражу 40 бутылок алкоголя, сигарет и продуктов

19:39, 19 июня 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным 37-летнего местного жителя в краже из магазина алкоголя, сигарет и продуктов и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2018 года в Великих Луках на улице Яна Арно пьяный мужчина с помощью лома взломал обшивку и доски на задней стене магазина и проник внутрь. Оттуда он вынес продукты, около 40 бутылок крепкого алкоголя, сигареты, более 50 пачек кофе, чай и шоколад на сумму около 46 тысяч рублей.

Задержать великолучанина удалось с помощью служебно-розыскной собаки. Полицейские изъяли у него часть похищенного. Теперь за это преступление мужчине предстоит отсидеть два года в колонии строгого режима.