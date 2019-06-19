0
13:20
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
14:00
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
12:06
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
09:58
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
16:01
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
13:47
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
12:13
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Еще новости
Происшествия

Два года тюрьмы получил великолучанин за кражу 40 бутылок алкоголя, сигарет и продуктов

Великолукский городской суд признал виновным 37-летнего местного жителя в краже из магазина алкоголя, сигарет и продуктов и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в ноябре 2018 года в Великих Луках на улице Яна Арно пьяный мужчина с помощью лома взломал обшивку и доски на задней стене магазина и проник внутрь. Оттуда он вынес продукты, около 40 бутылок крепкого алкоголя, сигареты, более 50 пачек кофе, чай и шоколад на сумму около 46 тысяч рублей.

Задержать великолучанина удалось с помощью служебно-розыскной собаки. Полицейские изъяли у него часть похищенного. Теперь за это преступление мужчине предстоит отсидеть два года в колонии строгого режима. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
19 июня 2019
Фургон с псковскими номерами врезался в КамАЗ в Петербурге
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
18 июня 2019
Сбивший детей на остановке в Опочке водитель отсидит два года
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
18 июня 2019
Журналистка ГТРК «Псков» попала в ДТП в Санкт-Петербурге
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
18 июня 2019
Полицейские задержали подозреваемого в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Следователи рассказали некоторые подробности о стрельбе на детской площадке в Великих Луках
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
17 июня 2019
Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
14 июня 2019
Светофор появится в Пскове на пешеходном переходе, где под колесами мотоцикла погибла девочка
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах
13 июня 2019
Порховская полиция проводит проверку по факту стрельбы по аистам в Славковичах

Идет загрузка...