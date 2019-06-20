В псковском лицее №4 появится современный компьютерный класс

10:48, 20 июня 2019, ПАИ

Современное компьютерное оборудование появится в лицее №4 города Пскова к 1 сентября. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова во время приема граждан, проводимого 20 июня в приемной президента по поручению главы региона.

На встречу записалась мама одного из учеников этого лицея Екатерина Соковикова. Она высказалась от имени родителей, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, ее сын занимается программированием на протяжении трех лет. «Мне бы очень хотелось, чтобы он продолжил свое обучение — возможно, это станет его профессией. Я возлагаю на него надежды», - рассказала Екатерина Соковикова.

Но для этого, по словам мамы, образовательному учреждению необходимо современное оборудование. Тем более, добавила она, что у лицея есть необходимые специалисты для обучения детей.

Руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов сообщил, что в рамках нацпроекта регион получает значительные средства, за счет которых новое оборудование появится и в лицее №4.

«Лицей будет оснащаться дополнительными возможностями цифровой образовательной среды. Надеемся, что к 1 сентября класс будет. Более 2 млн рублей в него планируется вложить», - сообщил он.

Вера Емельянова и Александр Седунов рассказали маме школьника о созданных в регионе дополнительных условиях для обучения детей — так, например, есть специальные образовательные программы в Кванториуме, осенью открывается новое уникальное учреждение дополнительного образования, где будут обучать программированию на наиболее востребованных языках.