Фильм Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» покажут в Псковской области 22 июня

15:00, 20 июня 2019, ПАИ

Во всероссийской акции «Великое кино Великой страны» примет участие Псковская региональная киносеть, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. Акция посвящена Дню памяти и скорби и проводится при поддержке администрации президента, министерства культуры РФ и организаторов Всероссийского фестиваля «Утро Родины».

22 июня в рамках работы киноклубов при районных кинозалах региональной киносети можно будет бесплатно посмотреть киношедевр режиссера Андрея Смирнова «Белорусский вокзал» (1971). При этом показ ленты будет сопровождаться показом документальной ленты, посвященной создателям этой картины.

Отмечается, что театрально-концертная дирекция Псковской области совместно с районными кинозалами оказывают всяческую поддержку акции «Великое кино Великой страны». В киноотделе дирекции отметили важность патриотического воспитания молодежи и необходимость сохранения внимательного отношения к нашей истории.

Цель акции – вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать как создавалось большое кино. Акцию поддержат в 100 городах России.

В фильме «Белорусский вокзал» поднимаются темы войны, темы взаимоотношений между новым и старым поколением, взаимоотношений людей из разных эпох, но главной темой этого фильма является дружба.

В Псковской области в акции примут участие кинотеатр «Победа», кинозалы в Порховском музее, Опочецком районном центре культуры, Дновском районном культурном центре, КДК Новосокольнического района, Культурно-досуговом центре Пушкинских гор, центре «Культура и досуг» Невеля, «Центре культуры «Юбилейный» в Острове и Печорском районном центре культуры.