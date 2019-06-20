Псковичка просит увеличить штраф за нарушение тишины

15:59, 20 июня 2019, ПАИ

Жительница Пскова просит увеличить штраф за нарушение тишины. 20 июня Юлия Рассадина на приеме граждан обратилась к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову и предложила скорректировать «закон о тишине». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Псковичка уверена, что существующий штраф не способен остановить дебоширов от совершения административного правонарушения. Юлия Рассадина – старшая по подъезду одного из домов на Завеличье, поэтому соседи обращаются не только к участковому, но и к ней. По её словам, только дважды жителям дома удалось привлечь нарушителей к ответу.

«У нас есть молодой сосед, музыку включает так, что от басов у меня на полке вибрирует посуда. В подъезде много пожилых людей. Поздравляла 97-летнюю соседку 9 мая, она даже плакала, жалуясь на музыку, - отметила Юлия Рассадина. - Участковый у нас сейчас очень грамотный, всё составляет как положено. Но суд не принимает решение и возвращает документы в администрацию. Один только раз дали 500 рублей штрафа, но что ему это? Ещё один раз наказали строителя, который у него же делал ремонт, на тысячу рублей – только представьте, в квартире работала бетономешалка».

Александр Котов пообещал разобраться в ситуации. Он также добавил, что важна не сумма штрафа, а системный подход, так как штрафы за повторные нарушения могут стать серьёзной проблемой для шумных соседей и приучить к порядку. Александр Котов отметил, что намерен выяснить суть обозначенного вопроса и в администрации города, и в УМВД. «Уверен, в случае правильного составления протокола дело всё-таки дойдёт до суда, и человек получит заслуженное наказание», - сказал спикер.

Юлия Рассадина уже бывала на приёме граждан у председателя Собрания депутатов. Итогом одной из встреч стала законодательная инициатива Александра Котова о наделении органов местного самоуправления правом составления протоколов об административном правонарушении. Эта мера позволяет привлечь к ответственности нарушителей общественного порядка, пока между УМВД и администрацией региона не подписано соглашение о передаче полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями КоАП РФ.

Ещё одно обращение к председателю Собрания поступило от жителя деревни Теребушино Дубровенской волости Игоря Дмитриева. Мужчина рассказал, что в деревне, протяжённостью 1,5 километра, установлены три фонаря, а в Теребушино постоянно проживают 26 человек.

Александр Котов пояснил, что при проведении работ по освещению населённых пунктов, применяются нормативы, и количество фонарей зависит от численности проживающих, поэтому осветить малолюдную деревню полностью, скорее всего, не удастся. Другое дело, где будут установлены опоры. Спикер поинтересовался, есть ли в Теребушино староста, и предложил жителям на сходе граждан вместе решить, какие участки лучше осветить.

«Позанимаемся вашим вопросом», - пообещал Александр Котов и добавил, что во время очередной поездки в Порховский район обязательно заглянет в Теребушино.