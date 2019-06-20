«Турагентство» закрывается: Депутаты Псковской городской Думы сократили расходы на собственные командировки

19:02, 20 июня 2019, ПАИ

Псковские городские депутаты приняли решение аж на полмиллиона сократить свои расходы на командировки. Учитывая, что еще не так давно тема «турпоездок» теперь уже бывшего главы Пскова была поводом для многочисленных шуток горожан да и откровенного раздражения, нововведение нельзя не приветствовать. У народных избранников явно более чем достаточно работы в собственных округах.

«Просто эта тема в негативном ключе преподносится в СМИ»

Многочисленные командировки депутатов Псковской городской Думы, в том числе заграничные, неоднократно становились поводом для скандалов на протяжении последних десяти лет: собственно, с того момента, как представительный орган Пскова возглавил Иван Цецерский, занимавший пост главы города с марта 2009 по май 2019 года.

Любовь Ивана Николаевича к путешествиям была, что называется, притчей во языцех: он не упускал ни одной возможности посетить форум, конференцию или городской праздник, активно и охотно выполняя возложенные на него представительские функции. Иногда под желание главы себя показать и на других посмотреть подводилась философская база: например, участие Пскова в Ганзейском движении и необходимость перенимать передовой опыт городов, принимающих у себя этот международный фестиваль. Впрочем, конкретные результаты загранпоездок чаще всего оставались неизвестны широкой аудитории.

Эта неизвестность не могла не вызывать раздражение как у простых псковичей, так и представителей псковской оппозиции. К примеру, в 2012 году тогдашний лидер регионального отделения ЛДПР Сергей Макарченко заявил о намерении обратиться в прокуратуру с просьбой проверить представительские расходы главы Пскова Ивана Цецерского.

Депутат областного Собрания подсчитал, что после назначения Цецерского траты на информационное сопровождение и представительские расходы псковского градоначальника увеличились на 30%. «Увеличение затрат на представительские расходы в условиях, когда и регион, и сам город являются дотационными, просто неадекватно, аморально и даже, возможно, преступно», — заявил он.

В 2014 году, под давлением общественности и оппонентов, глава Пскова в блоге на ПАИ признал: «На 10% возможно сократить расходы на командировки». Впрочем, Иван Цецерский все равно оговорился: «Я бы не сказал, что мы злоупотребляем командировками, просто именно эта тема часто в негативном ключе преподносится в СМИ». https://informpskov.ru/news/159588.html

«Негативных публикаций», впрочем, после этого меньше не стало. Следующий пик обсуждения командировочной активности главы города и его коллег по Думе пришелся на июнь 2017 года, когда представительная (несколько десятков человек) делегация областной столицы вернулась из Голландии, с очередных ганзейских дней.

«Такие большие затраты на поездки просто не нужны»

Впрочем, после того, как в мае 2019 года Иван Цецерский сложил с себя полномочия главы города, перейдя на работу в Москву, в Национальную ассоциацию развития местного самоуправления, выяснилось, что командировочные расходы думцев можно сокращать и дальше. Тем более, что экс-глава теперь путешествует по стране и миру за счет другого бюджета.

6 июня члены комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю поддержали предложение и. п. главы Пскова Елены Полонской сократить командировочные расходы Псковской городской Думы на 500 тысяч рублей. А уже 14 июня депутаты на очередной сессии гордумы утвердили это решение.

«Мы понимаем, что весь бюджет города Пскова расписан наперед. Именно поэтому депутаты начали искать средства в смете Псковской городской Думы. Я сейчас занимаюсь анализом данных затрат и считаю, что у нас нет такой острой необходимости столь большое внимание уделять командировкам. У нас на сегодняшний день есть чем заниматься на территории муниципального образования. И такие большие затраты на поездки просто не нужны», - пояснила Елена Полонская.

Высвободившиеся средства решено направить на ремонт пищеблока в школе № 18 и на ремонт класса в школе № 1. Напомним, в первой школе по поручению губернатора Михаила Ведерникова идет ремонт в рамках договоренностей о создании «кикоинского класса». А в восемнадцатой проблемы были выявлены по итогам «родительской экспертизы», которая проводилась в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

«Мы руководствуемся в первую очередь тем, что приносит пользу городу. Больше пользы принесет направление этих средств на ремонт пищеблока и класса», - подчеркнула Елена Полонская, добавив, что в настоящее время работа с анализом расходов города продолжается, и что в ближайшее время еще несколько статей бюджета могут быть пересмотрены.

«У нас есть еще дома дела»

Инициатива по сокращению расходов на поездки и подарки была охотно поддержана народными избранниками: никому из них не хотелось, чтобы у избирателей сложилось впечатление, будто бы дорожные впечатления думцам важнее городских нужд. Впрочем, выяснилось, что и раньше депутаты не то чтобы «не вылезали из командировок».

К примеру, председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Григорий Турчин признался: «Я за 7 лет в командировке был один раз, - в Тарту. И то предложили ехать на своем автомобиле, а гостиница и питание были за счет принимающей стороны».

При этом, по словам парламентария, поездка, посвященная эстонскому опыту реформирования ЖКХ, была крайне содержательной и полезной, а однако ее результаты так и не удалось обнародовать или обсудить. Единственным результатом командировки стал депутатский отчет, который лег под сукно в аппарате Думы.

Глава фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Денис Иванов и вовсе считает, что депутат где родился, там и пригодился. «Мы депутаты городские, у нас и дома проблем хватает. Наши избиратели здесь находятся», - напомнил он в комментарии для ПАИ.

Причем это касается не только рядовых городских парламентариев. По мнению народного избранника, «глава Пскова и заместители тоже нужнее в городе».

С этими словами депутата трудно не согласиться. Очевидно, что депутатские «покатушки» изрядно раздражали горожан, которые не могли взять в толк, зачем нужны все эти дорогостоящие поездки, если в результате жизнь в Пскове ничуть не приближается к тем же европейским стандартам.