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Общество

Движение автомобилей временно ограничили на участке улицы Льва Толстого в Пскове

Движение автомобилей от дома №95 на улице Льва Толстого и на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове частично ограничено, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Это связано с тем, что рамках гарантийных обязательств с 20 июня до 27 июня компания «ДСУ-125» проводит ремонт дорожного покрытия.

В администрации города принесли извинения за доставленные неудобства и просят жителей и гостей Пскова учесть данную информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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