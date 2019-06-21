Комплекс зданий бывшего профучилища в Гдове планируют снести

11:04, 21 июня 2019, ПАИ

Комплекс зданий бывшего профессионального училища №25 в Гдове планируют снеси. Об этом стало известно во время визита губернатора псковской области в район, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона Михаил Ведерников вместе с главой района Юрием Павловым осмотрели территорию, где когда-то находилось образовательное учреждение. Губернатор в первую очередь интересовался состоянием зданием, возможно ли их использовать в дальнейшем. Однако представитель муниципалитета заявил о том,что комплекс восстановить невозможно, здания находятся в аварийном состоянии, их необходимо снести.

Однако для сноса требуется порядка 3 млн рублей. У района таких средств нет. Площадь занятой зданиями территории составляет 1,2 га.

Сейчас обсуждается вопрос привлечения инвесторов и строительства на этом месте строительного магазина. Глава региона предложил обсудить вопрос сноса аварийных зданий за счет инвестора.

21 июня губернатор находится в рабочей поездке в Гдовском районе. В программу визита входит посещение учреждений культуры и образования.