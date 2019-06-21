Год в колонии проведёт мужчина за кражу скутера в Великих Луках

18:02, 21 июня 2019, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным 46-летнего мужчину без определенного места жительства в краже скутера, домкрата и тисков из чужого сарая и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать свой срок он будет в исправительной колонии общего режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в конце марта текущего года в Великих Луках на улице Нелидовской мужчина проник в чужой сарай через дырку в стене. 48-летняя владелица сарая оценила по итогам кражи ущерб в 23 тысячи рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе патрулирования города стражи правопорядка задержали предполагаемого вора. У него при себе в мешке были части от разобранного скутера, с ними он направлялся в пункт приема металла.