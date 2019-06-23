На станциях Дно и Псков выявлены нарушения при хранении оружия

13:50, 23 июня 2019, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура на Октябрьской железной дороге обнаружила нарушения при хранении оружия. В частности, нарушения были выявлены в стрелковых командах на станциях Дно, Псков и в стрелковой команде № 6 Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе проверки исполнения законодательства, регламентирующего оборот оружия, были выявлены нарушения при хранении и учете оружия, а также нарушения, связанные с техническим оснащением комнат хранения и выдачи оружия.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Санкт-Петербургского отряда. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.