0
14:06
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
11:53
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
10:04
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
20:52
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
17:01
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
16:37
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
16:12
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Еще новости
Общество

На станциях Дно и Псков выявлены нарушения при хранении оружия

Псковская транспортная прокуратура на Октябрьской железной дороге обнаружила нарушения при хранении оружия. В частности, нарушения были выявлены в стрелковых командах на станциях Дно, Псков и в стрелковой команде № 6 Санкт-Петербургского отряда ведомственной охраны филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в ходе проверки исполнения законодательства, регламентирующего оборот оружия, были выявлены нарушения при хранении и учете оружия, а также нарушения, связанные с техническим оснащением комнат хранения и выдачи оружия.

В этой связи Псковская транспортная прокуратура внесла представление начальнику Санкт-Петербургского отряда. Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролирует надзорное ведомство.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
23 июня 2019
Фотофакт: В Пскове наносят граффити на стене дома на улице Пушкина
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
23 июня 2019
Псковский губернатор обсудил развитие музея-заповедника «Изборск» с директором учреждения
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
23 июня 2019
Акция «Свеча памяти» прошла у псковского Дома офицеров
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
22 июня 2019
Воспитанники псковского клуба «Юный моряк-подводник» отправились на атомную подлодку
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
22 июня 2019
Где и когда смотреть салют в дни Ганзы в Пскове
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
22 июня 2019
365 млн рублей получит Псков на реконструкцию парковых зон
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
22 июня 2019
Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы
22 июня 2019
Около 1500 сотрудников полиции и Росгвардии обеспечат порядок в Пскове в дни Ганзы

Идет загрузка...