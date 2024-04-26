Показы мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартуют сегодня

10:01, 26 апреля 2024, ПАИ

Показы мультимедийного спектакля «Псков – город-воин» стартуют сегодня, 26 апреля, в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Спектакль «Псков – город-воин» расскажет зрителю о подвигах псковичей в разные исторические эпохи, великих победах и знаковых личностях, которые родились на Псковской земле.

Сценаристом спектакля стал член Союза писателей России Тимофей Рахманин. Спектакль создан петербургскими медиахудожниками в технике проекционного шоу с элементами 3D-мэппинга и лазерного шоу. Впервые для создания фотореалистичных изображений исторических персонажей Александра Невского, князя Довмонта и Петра Великого задействованы нейросети и медиахудожники, работающие с искусственным интеллектом.

Озвучит спектакль российский актёр театра и кино, диктор, телеведущий и писатель, заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии.

Показы пройдут с 26 апреля по 8 мая. Сеансы ежедневно в 21:30 и 22:30.