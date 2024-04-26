Наталия Соколова обсудила с главой Невельского района пребывание детей из Белгородской области на территории муниципалитета

10:37, 26 апреля 2024, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова провела рабочую встречу с главой Невельского района Олегом Майоровым и его заместителем Викторией Храбровой. Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Во время встречи обсудили пребывание на территории муниципалитета 200 детей из Белгородской области. Дети проживают на территории Псковского областного совета профсоюзов, где для них созданы комфортные и безопасные условия, а обучаются – в Опухликовской школе. «Детям нравится ходить на уроки, хотя они и отвыкли от посещения школы, давно учатся дистанционно», – подчеркнула Наталия Соколова.

Кроме того, во время встречи были определены приоритетные задачи по организации летнего отдыха, досуга и трудоустройства несовершеннолетних, детской безопасности в праздничное и каникулярное время.