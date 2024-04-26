Псковские полицейские поздравили коллегу с 85-летием

11:24, 26 апреля 2024, ПАИ

Сотрудники полиции из Пскова поздравили ветерана МВД России, полковника милиции в отставке Виктора Чернышева с 85-летием, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области



Фото: УМВД России по Псковской области









Более 30 лет Виктор Чернышев посвятил службе в органах внутренних дел, пройдя путь от оперуполномоченного уголовного розыска отделения милиции Локнянского райисполкома до заместителя начальника управления – начальника службы криминальной милиции в УМВД России по Псковской области.

Юбиляра пришёл поздравить заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он вручил Виктору Чернышеву почётную грамоту и подарок. К поздравлениям присоединились и другие коллеги именинника. Они пожелали ему благополучия и здоровья.