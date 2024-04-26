Всероссийский праздник фронтовой поэзии пройдёт в Великолукском районе в начале мая

09:34, 26 апреля 2024, ПАИ

40-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» пройдёт в деревне Борки Великолукского района 2 и 3 мая, сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин в своём Telegram-канале.

2 мая в 13:00 в библиотеке имени М. Семевского состоится онлайн-встреча с участием поэтов из Москвы, Санкт-Петербурга, ДНР, ЛНР, Белгородской и Псковской областей. В 15:00 в Пореченском библиотечно-досуговом центре покажут спектакль «Партизанка Лара», а в 18:00 в литературно-художественном музее имени писателя И. А. Васильева откроется выставка члена Союза художников РФ Владимира Травкина.

3 мая в 10:30 состоится шествие «Бессмертный полк русской поэзии», в 10:45 – лития на воинском захоронении у памятника «Скорбящая», а в 11:00 пройдёт литературно-поэтическая часть праздника с участием поэтов из Белоруссии, ДНР, ЛНР, Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тверской области, Великих Лук и Великолукского района. На 12:00 запланирована концертная программа, в 13:00 откроется полевая кухня, а в 14:00 – фотовыставка «А музы не молчат».

Глава Великолукского района приглашает жителей и гостей Псковской области принять участие в мероприятиях.