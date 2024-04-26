X Международная конференция «Москва – Третий Рим» пройдёт в Пскове

09:52, 26 апреля 2024, ПАИ

Начат приём заявок на участие в X Международной научной конференции «Москва – Третий Рим», которая пройдёт 3 июня в Спасо-Елеазаровском монастыре, 4–5 июня в Пскове. Конференция приурочена к 725-летию со дня преставления святого благоверного князя Довмонта-Тимофея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Для участия в конференции в качестве докладчика необходимо заполнить заявку на официальном сайте конференции до 20 мая 2024 года (translatio-imperii.ru). Слушатели могут зарегистрироваться до 25 мая.

Организаторами конференции выступают Псковская епархия, Спасо-Елеазаровский монастырь, Псковский музей-заповедник, Псковский государственный университет.