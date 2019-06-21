Псковские депутаты ознакомились с работой промышленных предприятий региона

16:50, 23 июня 2019, ПАИ

С работой трёх промышленных предприятий Псковской области ознакомились депутаты Псковского областного Собрания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

В частности, парламентарии посетили особую экономическую зону промышленного типа «Моглино». Исполняющий обязанности генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских показал депутатам инфраструктуру и рассказал о компаниях-резидентах. Он отметил, что в настоящий момент резидентами «Моглино» являются 11 компаний. Также Олег Бедских показал депутатам типовой завод, построенный управляющей компанией для сдачи в аренду резидентам. Объём вложенных средств составляет 170 млн рублей. По его словам, такая схема позволит компаниям, которые строят своё предприятие на землях ОЭЗ, максимально быстро запустить производство. Парламентарии обратили особое внимание на соблюдение экологических требований в «Моглино». Спикер облсобрания Александр Котов ещё раз напомнил позицию законодательного органа власти о перспективах строительства завода «Титан-Полимер». Он подчеркнул, что решение о строительстве завода может быть принято только на основе заключения государственной экологической экспертизы.

В «Моглино» депутатам провели экскурсию по работающему заводу «Нор-Маали». Начальник производства Владимир Пасичнюк рассказал, что на предприятии создано 12 рабочих мест. Он показал парламентариям цех, разделённый на две половины: в одной части производят покрытия для газопроводов, в другой – краски. Владимир Пасичнюк также особо отметил повышенные требования к безопасности производственного процесса. Однако депутат Анатолий Тиханов обратил внимание на запах смол в помещении и спросил, какую очистку проходят выбросы. Начальник производства рассказал о системе фильтрации воздуха и заверил, что проверки химического состава воздуха проводятся регулярно. Александр Котов поинтересовался, есть ли возможности для расширения производства. Владимир Пасичнюк ответил, что продукция предприятия имеет сезонность, но, по его словам, возможности для развития производства есть.

Из «Моглино» парламентарии отправились на псковский завод «Полипласт», где производят современное гальванического оборудование для нанесения химических, гальванических и анодных покрытий. Генеральный директор завода Андрей Константинов рассказал депутатам о предприятии почти с тридцатилетней историей, на котором трудится более 200 сотрудников. Он также показал парламентариям производственные цеха – среди самого современного высокотехнологичного оборудования есть раритет – качественно работающий станок 1937 года, гальванические ванны, где покрываются корпуса ракет С-400, а также проектное и конструкторское бюро. Александр Котов высоко оценил деятельность «Полипласта» и вместе с коллегами по депутатскому корпусу поблагодарил руководство и коллектив «Полипласта» за высокий профессионализм и отметил их вклад в развитие экономики региона.

После этого депутаты отправились на территорию крупнейшего агрохолдинга региона «ПсковАгроИнвест». На этом предприятии трудится 750 человек, а возглавляет его депутат Псковского областного Собрания Ирина Толмачёва. Она рассказала коллегам, что холдинг под брендом «ПсковАгроИнвест» работает уже 16 лет, а само предприятие было создано в 1972 году. Также Ирина Толмачёва отметила, что предприятие ведёт свою хозяйственную деятельность в трёх районах Псковской области: Пыталовском, Порховском и Псковском. «Поголовье свиней насчитывает 65 тысяч голов, развиваем скотоводство – молочное и мясное направления», - добавила она.

Депутаты посетили оснащённый современным оборудованием цех по переработке мяса, а затем смогли увидеть посевные площади – сейчас «ПсковАгроИнвест» обрабатывает около пяти тысяч гектаров, в перспективе планируя увеличить обрабатываемые угодья до шести тысяч гектаров.

Руководитель предприятия отметила, что планируется посеять 500 гектар озимых на порховских полях. «Конечно, поля очень заросли. Местные жители говорят нам в укор: мы здесь грибы собирали, а вы здесь пахать собрались. Но мы будем обрабатывать эти земли, хотя это очень долго и очень дорого», - добавила она. Депутаты поддержали это намерение. «Регион заинтересован, чтобы заросшие сельскохозяйственные угодья вводились в оборот», - подчеркнул Александр Котов.

Ирина Толмачёва также рассказала коллегам о реконструкции в соответствии с современными стандартами и требованиями старых корпусов свинокомплекса. «Всё автоматически управляется, вся информация выводится на пульт – сколько животные выпили, какая температура, какая скорость движения воздуха. Но есть ещё и нереконструированные корпуса, где система кормления ручная. Это задача на перспективу», - отметила руководитель сельхозпредприятия.

Подводя общие итоги выездного заседания, Александр Котов подчеркнул важность развития промышленного производства. Он отметил, что впечатления от увиденного в целом положительные. Практика выездных заседаний Псковского областного Собрания будет продолжена.