Завершилось предварительное голосование «Единой России» по довыборам в облсобрание

20:40, 23 июня 2019, ПАИ

В 20:00 в Пскове закрылся счетный участок предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в данный момент идёт подсчёт голосов. К 20:00 в предварительном голосовании партии приняли участие 799 избирателей (3,12%).

На выдвижение от «Единой России» в Псковское областное Собрание претендуют советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.