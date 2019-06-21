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Политика

Завершилось предварительное голосование «Единой России» по довыборам в облсобрание

В 20:00 в Пскове закрылся счетный участок предварительного голосования по кандидатурам для выдвижения от «Единой России» в депутаты Псковского областного Собрания по округу №2.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, в данный момент идёт подсчёт голосов.  К 20:00 в предварительном голосовании партии приняли участие 799 избирателей (3,12%).

На выдвижение от «Единой России» в Псковское областное Собрание претендуют советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов и студент ПсковГУ, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов.

Вакантным кресло в Псковском областном Собрании депутатов стало после сложения полномочий Яном Лузиным.

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