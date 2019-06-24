Александр Котов: Результат предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата ПОС нас устраивает

10:36, 24 июня 2019, ПАИ

«Результат предварительного голосования «Единой России» по довыборам депутата Псковского областного Собрания нас устраивает», - заявил секретарь регионального отделения партии Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе реготделения партии.

По словам Александра Котова, все необходимые процедуры были проведены в короткие сроки: в этот раз предварительное партийное голосование пришлось проводить в срочном порядке в связи с тем, что депутат Ян Лузин досрочно сложил полномочия. Нужно было успеть к единому дню голосования, «Тем не менее, результат нас устраивает. Неплохая явка – более 3% избирателей пришли на предварительное голосование, чтобы помочь нам определиться с кандидатом для последующего выдвижения от партии», - подчеркнул спикер.

Победу в ПГ одержал советник гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов. Он набрал 630 голосов, его конкурент, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов – 175.

«Было всего два участника, но это объяснимо, потому что до конца срока полномочий действующего созыва областного Собрания осталось не так много. Видимо, не каждый, оценивая эту ситуацию, желает участвовать в выборах, поскольку избирательная процедура – это всё-таки дело сложное», - прокомментировал секретарь псковского отделения «Единой России». Он отметил, что кандидатура Игоря Максимова будет представлена на согласование президиума генсовета партии для принятия решения о его выдвижении на предстоящих выборах.