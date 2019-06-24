Россотрудничество и Русская Ганза подпишут в Пскове соглашение о взаимодействии

13:06, 24 июня 2019, ПАИ

В рамках празднования 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове руководитель Россотрудничества Э. Митрофанова и президент Союза русских Ганзейских городов, мэр Великого Новгорода С. Бусурин подпишут соглашение о взаимодействии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, подписание документа запланировано на 28 июня. Соглашение будет касаться развития международных культурно-гуманитарных связей городов Союза, в том числе в сфере популяризации их культурного наследия.

Ганзейский союз — торговое и политическое объединение северонемецких городов, сформированное в XIV веке странами Западной и Северной Европы, Прибалтики и России. Его возрождение относится к 700-летию средневекового Ганзейского союза. Штаб-квартира Новой Ганзы расположена в Любеке (Германия).

В Союз русских Ганзейских городов входит 13 муниципалитетов: Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Тверь, Тихвин, Торжок и Тотьма. Столицей Русской Ганзы считается Великий Новгород, он стал первым российским городом, организовавшим Международные Ганзейские дни в 2009 году.

Русская Ганза является частью международного Ганзейского союза Нового времени, в который также входят Белоруссия, Бельгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария и Эстония.

39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. На различных площадках города при участии иностранных творческих коллективов запланированы фестивали, круглые столы, выставки, ярмарки и концерты.