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100 тысяч рублей едва не лишилась великолучанка при продаже газовой плиты

Неизвестный попытался обмануть жительницу Великих Луках и снять с ее банковской карты 100 тысяч рублей, сообщили Псковской агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 июня великолучанка разместила в интернете объявление о продаже газовой плиты. В тот же день ей позвонил неизвестный мужчина, который захотел приобрести плиту, а также предложил внести предоплату. После этого в результате различных уловок он попытался снять с банковской карты девушки деньги. Близкие потерпевшей в стороне не остались и вовремя заблокировали карту, поэтому снять деньги у мошенника не получилось.

Сейчас проводится расследование в рамках возбужденного уголовного дела. Полицейские уже установили, что абонентский номер телефона, с которого позвонил злоумышленник, зарегистрирован в Новосибирской области.

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