Девять азиатов пытались нелегально перейти границу в Себежском районе

15:23, 24 июня 2019, ПАИ

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями государственной пограничной охраны МВД Латвии пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в Себежском районе в полукилометре от линии государственной границы. Пограничники задержали девять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, которые незаконно пытались пересечь границу. При этом иностранцев сопровождали двое местных жителей.

Все нарушители были задержаны на срок до 48 часов. В данный момент выясняются все обстоятельства и мотивы совершения правонарушения.