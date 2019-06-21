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Девять азиатов пытались нелегально перейти границу в Себежском районе

В Себежском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями государственной пограничной охраны МВД Латвии пресекли очередную попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошел в Себежском районе в полукилометре от линии государственной границы. Пограничники задержали девять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, которые незаконно пытались пересечь границу. При этом иностранцев сопровождали двое местных жителей.

Все нарушители были задержаны на срок до 48 часов. В данный момент выясняются все обстоятельства и мотивы совершения правонарушения.

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