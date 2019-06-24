Фестиваль красок ColorFest едет в Псков

09:31, 25 июня 2019, ПАИ

30 июня в Пскове состоится фестиваль красок ColorFest – один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, который проходит почти в каждом уголке страны.

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля – массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

ColorFest – это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю – только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение.

Начало фестиваля в 14:00 в Детском парке (в амфитеатре), улица Советская, 40. Вход свободный.

Официальная группа организатора в «ВКонтакте».