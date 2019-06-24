В Пыталово контроль за ходом капремонта берут на себя «единороссы»

13:11, 25 июня 2019, ПАИ

В Пыталово депутаты «Единой России» возьмут на себя контроль за ходом работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Секретарь местного отделения Партии, член фракции «Единой России» в Собрании депутатов Пыталовского района Анатолий Бойцов уточнил, что для района в целом качество капитального ремонта — большая проблема. «Поэтому мы решили помочь жителям, включиться в процесс и следить за качеством и сроками выполнения работ. Цель – улучшить ситуацию в этой сфере», - сообщил он.

Данная инициатива получила поддержку 24 июня на заседании фракции партии в районном Собрании.

В пресс-службе реготделения партии добавили, что не исключают поддержку данного предложения депутатами и других районов Псковской области.