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Политика

В Пыталово контроль за ходом капремонта берут на себя «единороссы»

В Пыталово депутаты «Единой России» возьмут на себя контроль за ходом работ в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении партии.

Секретарь местного отделения Партии, член фракции «Единой России» в Собрании депутатов Пыталовского района Анатолий Бойцов уточнил, что для района в целом качество капитального ремонта — большая проблема. «Поэтому мы решили помочь жителям, включиться в процесс и следить за качеством и сроками выполнения работ. Цель – улучшить ситуацию в этой сфере», - сообщил он.

Данная инициатива получила поддержку 24 июня на заседании фракции партии в районном Собрании.

В пресс-службе реготделения партии добавили, что не исключают поддержку данного предложения депутатами и других районов Псковской области.

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