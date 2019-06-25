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В Пскове иностранец предложил таможеннику взятку в тысячу долларов

Гражданин иностранного государства обвиняется в даче взятки сотруднику Псковской таможни, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Следственный отдел на транспорте установил, что иностранец перевозил товар на территорию Таможенного союза. В ходе таможенного контроля были выявлены нарушения, из-за которых гражданин должен был вернуть свой транспорт в Латвию для устранения выявленных нарушений.

Иностранец не хотел возвращать автомобиль в Латвию, и чтобы не составлять административное дело решил дать взятку сотруднику поста МАПП «Убылинка» в размере одной тысячи долларов. Сотрудник таможни от взятки отказался и уведомил свое руководство о факте склонения его к совершению коррупционного правонарушения.

Иностранцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Проводятся следственные мероприятия, после которых уголовное дело будет направлено в суд.

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